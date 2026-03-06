Tragedia sulla Statale 16 violento frontale tra un' auto e un furgone | un morto e un ferito

Un incidente si è verificato questa sera intorno alle 19.30 lungo la Statale 16 nell’area di San Severo, coinvolgendo un’auto e un furgone. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma si registrano un morto e un ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un morto e un ferito: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, venerdì 6 marzo, lungo la Strada Statale 16, in agro di San Severo. Nulla da fare per il conducente del furgoncino: l'uomo, di circa 60 anni, è morto sul colpo ed è stato estratto dall'abitacolo del veicolo dai vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo. Gli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanze ed elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I sanitari hanno poi preso in carico il ferito, che era alla guida dell'utilitaria, e lo hanno trasportato all'ospedale ‘Masselli Mascia’ per le cure del caso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

San Severo: frontale sulla Statale 16, un morto e un ferito graveUn bilancio tragico si è registrato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, lungo la Strada Statale 16 che collega Foggia e San Severo.

