I vertici dell'azienda coinvolta nel crollo della torre a Genova sono stati condannati in seguito alla tragedia avvenuta durante le operazioni di movimentazione della nave. Durante il processo sono emersi dubbi sulla capacità della nave di colpire la torre con così tanta forza e sui dispositivi di bordo che non funzionavano correttamente nel momento dell'errore. Le autorità giudiziarie hanno stabilito le responsabilità delle persone al vertice della gestione.

? Domande chiave Come ha fatto la nave a colpire la torre con tale violenza?. Quali strumenti di bordo non funzionavano durante la manovra errata?. Perché i vertici della Capitaneria sono stati assolti in appello?. Cosa cambierà ora nei controlli di sicurezza per le navi mercantili?.? In Breve 9 vittime tra piloti e militari tra cui Sergio Basso e Giovanni Iacoviello. Cassazione condanna comandante Paoloni, primo ufficiale Repetto e direttore Giammoro. Appello assolve vertici Capitaneria e progettisti nel filone Torre Piloti bis. Velocità eccessiva e strumenti di bordo guasti hanno causato l'impatto. Il 7 maggio 2013 alle ore 23:05 la Jolly Nero colpì la Torre dei Piloti a Genova, provocando il crollo della struttura sul molo Giano e causando la morte di nove lavoratori portuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Jolly Nero: condannati i vertici per il crollo a Genova

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