Mattia morto sul lavoro a Montebelluna | operai condannati vertici assolti Mamma | Dolore che non fa respirare

Il tribunale di Treviso ha condannato due operai e assolto i vertici di un’azienda nel processo sulla morte di un giovane di 23 anni, avvenuta nel 2021 a Montebelluna. Il ragazzo è stato schiacciato da una gru durante un intervento di lavoro. La madre della vittima ha espresso il suo dolore, descrivendo il lutto come un dolore insopportabile.

La sentenza del tribunale di Treviso in merito alla morte di Mattia Battistetti, 23enne morto schiacciato da gru nel 2021: assolti il responsabile dei lavori e il rappresentante dell’azienda La madre Monica Michielin: “Un ragazzo morto sul lavoro non meritava questo. Ci aspettavamo giustizia, chi ha ucciso mio figlio?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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