Desio tragedia in stazione | uomo travolto e ucciso da un treno

A Desio un uomo di 29 anni è stato travolto e ucciso da un treno alla stazione. I soccorritori del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica di Areu, sono intervenuti subito dopo l’incidente. La polizia ha delimitato l’area e aperto un’indagine per ricostruire l’accaduto. La vicenda ha provocato disagi ai passeggeri in transito alla stazione.

Tragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.Inutili i tentativi di soccorrere l’uomo, che stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche la polizia ferroviaria per le indagini del caso e i vigili del fuoco di Monza. A seguito dell'accaduto, la circolazione dei treni è sospesa nel tratto tra Monza e Seregno. Stando a quanto riferisce Trenord, “ai viaggiatori si consigia di prendere i treni delle linee RE-Como-Saronno-Milano e l'S4 Camnago-Seveso-Milano”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

