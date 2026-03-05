Traffico Roma del 05-03-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 5 marzo 2026, il traffico a Roma e Frosinone è molto intenso. A Roma si registrano lunghe code in diverse zone, soprattutto in direzione del centro e sulle principali arterie cittadine. La situazione del traffico è segnalata da Light Verde Roma e Frosinone, che riportano una concentrazione di veicoli significativa nelle ore di punta di questa mattina.

Luceverde Roma e Frosinone direzione Roma e a Roma lunghe code ma dovute al traffico intenso sul percorso della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione centro città sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si registrano code a partire dalla motorizzazione civile in entrata a Roma con le dovute al traffico intenso Anche sulla diramazione Roma sud della A1 tra Torrenova il raccordo anulare in aumento il traffico anche sul raccordo file lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia rallentamenti...