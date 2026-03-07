Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 7 marzo 2026, nel Lazio si registrano traffico intenso e spostamenti di breve e medio raggio, con molte strade che mostrano un flusso veicolare sostenuto. La situazione riguarda diverse arterie principali e secondarie, mentre alcuni punti segnalano rallentamenti e code, indicano le rilevazioni sulla rete di mobilità della regione.

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla Salaria si transita a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non esclusa la formazione di code e di attese nelle due direzioni ancora a proposito della Salaria a Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di code e rallentamenti Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico.