Tracy Arm l’estremità interna di un fiordo

Il 10 agosto 2025, una venticinquenne si trovava in una tenda nel bosco vicino al fiordo di Tracy Arm, in Alaska. All’alba, la donna è stata svegliata da un rumore o da una presenza che non è stata specificata. La tenda era posizionata nell’area interna del fiordo, nota come Tracy Arm, e l’evento si è verificato durante le ore mattutine. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura dell’accaduto.

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Il 10 agosto del 2025, nella sua tenda montata in un boschetto sul fiordo di Tracy Arm (Alaska), la venticinquenne Sasha Calvey dormiva tranquillamente quando fu svegliata all’alba da un boato. Si affacciò all’esterno e ci mise un po’ a capire. C’era acqua ovunque. Il suo kayak messo all’asciutto la sera prima ora si trovava al largo trascinato dalla risacca. Bill e Nick, gli amici che la accompagnavano e che non erano stati svegliati dal tuono, trovarono i loro kayak sul cucuzzolo di una collina vicino e in cima a un albero. Da oltre due mesi, i tre viaggiavano lungo il «Passaggio interno», un percorso navigabile lungo 1.600 chilometri che collega Seattle al mitico Klondike, l’area dell’estremo nord dell’Alaska dove Jack London, Zio Paperone e altri cercatori d’oro fecero fortuna alla fine dell’Ottocento.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tracy Arm, l’estremità interna di un fiordo Notizie correlate NVIDIA si libera di Arm Holdings: conclusa la cessione da 40 miliardi, risorse per nuove strategie.NVIDIA si disfa di Arm Holdings: conclusa la saga da 40 miliardi di dollari NVIDIA ha completato la cessione della propria partecipazione in Arm... Hyland appoints Tracy Roccasalva as Chief Marketing OfficerCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Proven growth and transformation marketing executive to accelerate company’s global Agentic Enterprise...