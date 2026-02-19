NVIDIA si libera di Arm Holdings | conclusa la cessione da 40 miliardi risorse per nuove strategie

NVIDIA ha concluso la vendita di Arm Holdings, una decisione presa dopo mesi di ostacoli normativi che hanno rallentato l’accordo. La società statunitense ha ceduto le sue quote per 40 miliardi di dollari, liberando risorse che potrà destinare a nuove strategie di crescita. La conclusione dell’operazione permette a NVIDIA di concentrarsi su altri settori e progetti innovativi, senza più i vincoli legati alla partecipazione in Arm. Ora la società potrà pianificare i suoi prossimi passi senza ulteriori intoppi.

NVIDIA si disfa di Arm Holdings: conclusa la saga da 40 miliardi di dollari. NVIDIA ha completato la cessione della propria partecipazione in Arm Holdings, ponendo fine a un’operazione da 40 miliardi di dollari ostacolata da resistenze normative internazionali. La vendita, avvenuta nel quarto trimestre dell’anno scorso, ha fruttato a NVIDIA circa 140 milioni di dollari, risorse che verranno reinvestite in nuove aree strategiche. La vicenda, iniziata nel 2020, segna una svolta nel settore dei semiconduttori e ridisegna gli equilibri tra i principali attori globali. Le origini della contesa e le resistenze normative.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Investimento enorme” di Nvidia in OpenAI, operazione da 100 miliardiNvidia investe 100 miliardi in OpenAI: il colosso tecnologico fa un investimento senza precedenti.

Risorse idriche, via libera alle nuove linee guida per gli invasi "minori"Il Ministero ha approvato le nuove linee guida per gli invasi “minori”, con l’obiettivo di tutelare le risorse idriche di questi piccoli bacini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.