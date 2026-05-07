Tra i paesaggi dei vigneti e le testimonianze del passato, si svolge una tappa tra Cormons e Cividale nel Friuli Venezia Giulia. La regione ospita la cantina d'invecchiamento più antica, situata in un edificio storico. A Cividale, si possono ammirare i resti di antichi guerrieri dalle lunghe barbe, che un tempo abitavano questa zona. Questa visita permette di scoprire elementi storici e culturali del territorio.

? Cosa scoprirai Dove si trova la cantina d'invecchiamento più antica della regione?. Chi erano i guerrieri dalle lunghe barbe che abitavano Cividale?. Come ha fatto Venzone a rinascere dopo il terremoto del 1976?. Cosa nasconde la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli?.? In Breve Guida Anna Santellani descrive stili architettonici tra ville palladiane e residenze germaniche.. Cividale del Friuli vanta origini romane del 50 a.C. e storia longobarda.. Borgo di Venzone ricostruito dopo il terremoto del 6 maggio 1976.. Biblioteca Guarneriana di San Daniele conserva codici miniati del XIV secolo.. Dopo aver lasciato Gorizia, il secondo giorno di pedalata si apre a Cormons con un percorso di 25 chilometri che attraversa le colline friulane verso Cividale del Friuli e Venzone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra vigneti e storia: la tappa tra Cormons e Cividale nel cuore del FVG

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