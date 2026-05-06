Borgo Conventi | tra vigneti musica e laboratori nel cuore del Collio

Nel cuore del Collio, il Borgo Conventi offre un’esperienza che unisce vigneti, musica e laboratori. Durante le visite si può osservare come vengono preparati manualmente gli Žlikrofi durante le sessioni in cantina. È possibile passeggiare tra i filari delle vigne per ammirare lo stato di maturazione delle uve. L’area propone anche momenti di intrattenimento musicale e attività pratiche legate alla produzione locale.

? Cosa scoprirai Come si preparano manualmente gli Žlikrofi durante i laboratori in cantina?. Dove si può camminare tra i filari per vedere la maturazione?. Quali generi musicali accompagneranno gli aperitivi nei vigneti a giugno?. Come coinvolgono i laboratori creativi i bambini mentre gli adulti degustano?.? In Breve Laboratori gastronomici per preparare gli Žlikrofi con abbinamenti ai vini locali.. Musica dal vivo con Gabry Sax durante le sessioni di degustazione domenicali.. Aperitivi musicali ogni giovedì di giugno con generi jazz, bossa nova e flamenco.. Attività creative per bambini con OPS!LAB durante il periodo primaverile.. Borgo Conventi inaugura la stagione primaverile nel cuore del Collio con un calendario che trasforma il vigneto in uno spazio di aggregazione sociale e culturale tra maggio e giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo Conventi: tra vigneti, musica e laboratori nel cuore del Collio Notizie correlate Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: torna "Borgo del Talco" in via Bezzecca Padova torna “Borgo del talco”: mercato, laboratori e musica dal vivo in via BezzeccaDopo la pausa invernale, torna a Padova “Borgo del Talco”, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento che restituisce nuova vitalità a via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tra i filari | Borgo Conventi apre la stagione delle esperienze; Borgo Conventi presenta il suo Luna di Ponca; Borgo Conventi apre la stagione delle esperienze. Nel Collio il vino diventa il centro di un racconto più ampio fatto di paesaggio, manualità, musica e relazioni. Da maggio all’estate, la tenuta friulana costruisce un ...Nel Collio il vino diventa il centro di un racconto più ampio fatto di paesaggio, manualità, musica e relazioni. Da maggio all’estate, la tenuta friulana costruisce un calendario che trasforma la visi ... linkiesta.it Sulle morbide colline del Collio goriziano la nuova vita di Borgo ConventiUna distesa di vigneti accarezzata dal profilo morbido delle colline del Collio goriziano. È qui, a Farra d'Isonzo, che si trova Borgo Conventi, tenuta la cui storia affonda le radici in una leggenda ... repubblica.it L’area pedemontana di San Martino: tra conventi e antiche strade Intorno alla metà del Cinquecento, questa zona ai piedi della collina di San Martino conobbe una trasformazione profonda: nel 1560 sorse il convento e la chiesa di Monte Calvario, edifici che - facebook.com facebook #25aprile #Trieste Cena dai turchi: spumante metodo classico 'Magnificat' Gori (Nimis_UD), millesimato 2020, 80% PN 20% Chardonnay; antipasto (olive, S. Daniele, bresaola, confettura di fichi); asparagi-funghi-parmigiano by Hasan (+ Sauvignon Borgo Con x.com