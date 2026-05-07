Tra sogni e battaglia | l’Avellino Basket apre la serie playoff

L’Avellino Basket ha dato il via ai playoff, segnando un passaggio importante nella stagione della squadra. In questa fase, le settimane si fanno più intense e ogni dettaglio diventa cruciale. I giocatori sono concentrati, consapevoli che il cammino si fa più difficile e che ogni azione può fare la differenza. La tensione si percepisce tra le mura del palazzetto, mentre si prepara la sfida che potrebbe decidere il prosieguo del torneo.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un momento, nella stagione di una squadra, in cui tutto cambia. Le settimane diventano più pesanti, ogni possesso vale doppio, il rumore del parquet sembra amplificarsi. Per l’ Unicusano Avellino Basket quel momento è arrivato. Questa sera, alle 20:30, i biancoverdi aprono la loro corsa playoff sul parquet storico del PalaDozza contro una delle grandi favorite del campionato la Fortitudo Bologna, in una sfida che promette intensità, fisicità e tensione agonistica dal primo all’ultimo minuto. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Oltre cinquemila tifosi biancoblù spingeranno la formazione felsinea in Gara 1, ma Avellino arriva a Bologna con la convinzione di potersela giocare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tra sogni e battaglia: l’Avellino Basket apre la serie playoff Notizie correlate Serie A2, l’Avellino basket vola ai playoff: decisivo Francisdi Giuseppe Ilario Vittoria al cardiopalmo dell’Unicusano Avellino, nella serata di domenica 3 maggio, nel campionato di serie A2 di basket. Basket, Serie A: penultima giornata tra playoff e corsa salvezzaPenultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket e a 80’ dalla fine dei giochi molto è già stato scritto.