Basket Serie A | penultima giornata tra playoff e corsa salvezza

Alla penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket, si stanno definendo le posizioni finali, con gare decisive in programma. A 80 minuti dalla conclusione, alcune squadre cercano di consolidare i propri piazzamenti in classifica, mentre altre tentano di evitare la retrocessione. Le partite in programma promettono battaglie tra squadre coinvolte sia nei playoff sia nella corsa salvezza.

Penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket e a 80’ dalla fine dei giochi molto è già stato scritto. In chiave playoff, infatti, a Varese manca la matematica per staccare l’ultimo biglietto per i quarti di finale, con le altre sette formazioni già certe della post season. In fondo, invece, è spalle al muro Sassari, che con la rimonta in classifica di Treviso è obbligata a battere le prime due della classe per sperare nella salvezza. Tutte le partite della ventinovesima giornata si giocheranno domenica con palla a due alle ore 17 e, dunque, guardiamo le varie situazioni e i vari incroci. La top 4 della classifica vede...🔗 Leggi su Oasport.it

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