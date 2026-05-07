Negli ultimi anni, la presenza di tecnologie come chatbot e robot interattivi per animali sta diventando sempre più comune nelle case dei nonni. Questi dispositivi sono progettati per offrire compagnia e interagire con gli anziani, spesso in assenza di familiari vicini. Mentre le città continuano a registrare un calo dei residenti più giovani, molte abitazioni sono ora popolate da singoli individui che trascorrono il tempo guardando la televisione o svolgendo attività semplici.

S empre meno figli e nipoti, spesso lontani per lavoro, le città sono piene di appartamenti abitati da un’unica persona che per trascorrere il tempo guarda la televisione o fa le parole crociate. In questo scenario di solitudine, dove il personale di cura scarseggia e le reti familiari si sfilacciano, sta facendo il suo ingresso un nuovo protagonista: l’Intelligenza Artificiale. Certo, non ha le mani per cucinare né la forza per sollevare una persona, ma ha una voce e una memoria di ferro. In che senso invecchiamo a “scatti”? Ecco quali sono i picchi dell’età e come rallentarli X AI per anziani: non è un “badante”, ma un “compagna di giornate”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra chatbot che conversano e cuccioli robotici che reagiscono alle carezze, ecco come la nuova tecnologia sta entrando nelle case dei nonni per colmare i vuoti della vita quotidiana

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