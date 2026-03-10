Le ecografie hanno mostrato che il cancro è progredito rapidamente nel mio corpo e ora sto entrando nelle ultime fasi della mia vita | così l’attore Finnian Garbutt

L’attore nordirlandese Finnian Garbutt ha annunciato sui social che il suo cancro alla pelle, diagnosticato quattro anni fa, è progredito rapidamente e ora si trova nelle ultime fasi della vita. Secondo quanto riferito, le ecografie hanno evidenziato un peggioramento significativo della malattia. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio pubblico in cui Garbutt ha condiviso il suo stato attuale.

L’attore nordirlandese Finnian Garbutt ha dichiarato sui propri canali social di trovarsi nelle “ultime fasi” della sua vita, dopo una diagnosi iniziale di cancro alla pelle quattro anni fa. L’attore 28enne, che ha interpretato il ruolo dell’agente di polizia Ryan Power nella serie poliziesca della BBC sull’Irlanda del Nord “Hope Street” dal 2023 allo scorso anno, ha affermato che la malattia, che gli era stata comunicata come terminale nel 2024, si era diffusa al fegato e ai polmoni. Finnian Garbutt ha affermato di aver condiviso la notizia sui social media a causa della difficoltà di comunicarla individualmente alle persone. “Nell’ultimo mese circa ho avuto un bel po’ di dolori alla schiena e all’anca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

