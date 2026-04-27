La Primavera sull' Etna | escursioni guidate alla grotta dei Rotoli e alla grotta della Neve

Con l'arrivo della primavera, l’Etna si apre ai visitatori con escursioni guidate che permettono di scoprire alcune delle sue grotte più caratteristiche, come quella dei Rotoli e la grotta della Neve. Le giornate soleggiate invitano a esplorare il paesaggio vulcanico, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino formazioni naturali create dal raffreddamento della lava. Questa stagione è ideale per avventurarsi tra i sentieri e le cavità del vulcano.

In queste prime belle giornate, l’Etna ci offre la possibilità di trascorrere del tempo libero all'aria aperta visitando alcune tra le più tipiche grotte originate dal flusso lavico. Alcune di queste, per le loro peculiarità, sono state sfruttate dall’uomo per la conservazione ed il commercio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate 1 maggio sull'Etna: Valle del Bove da quota 2000 e Grotta CassonePer questo 1 maggio raggiungiamo quota 2000 metri, con lo sguardo che si perde nell’immensità della Valle del Bove. Leggi anche: Carini sotterranea: tour guidato alla scoperta della grotta dei Puntali e delle catacombe di Villagrazia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare a Catania nel weekend ed il 25 aprile: Book Festival, Festa di Primavera; Dall’Etna alle Langhe: ecco sei vini da provare questa primavera; Etna, 25 aprile surreale: muri di neve fino a 6 metri e paesaggi da pieno inverno a 2600 metri | FOTO; Catania, weekend culturale: Book Festival e Festa di Primavera animano. Svizzera? Macché. Sull'Etna neve in primavera e sciatori in pista(Adnkronos) - L'ondata di freddo eccezionale degli ultimi giorni ha visto una nevicata eccezionale sull'Etna a primavera inoltrata. Sciatori in pista sul versante nord. ilmattino.it Una nuova ricerca sull’Etna studiando 15mila terremoti: la scoperta di una fitta rete di faglie attive nel cuore del vulcanoAlla ricerca del cuore nascosto dell’Etna, questo l’obiettivo di un nuovo studio dai risultati innovativi e sorprendenti. Il più grande vulcano attivo d’Europa non finisce di stupire, e grazie alle ... corriere.it «È primavera ancora sull’asfalto e sui tetti, sui capelli e sulla pelle. È primavera nel cielo, e anche - per quanto oscuro possa sembrare - all’inferno.» __ Diario del capitano, data astrale: ultima Domenica di Aprile; nel prossimo mese condivido (con Voi) Goffred - facebook.com facebook