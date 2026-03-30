Una guida naturalistica organizza un'escursione nei Calanchi del Cannizzola, un’area con caratteristiche geomorfologiche di particolare interesse. Il sito si distingue per le sue formazioni fortemente erose e il paesaggio desertico, rendendo l’area unica in Sicilia. L’attività si svolge durante le escursioni di primavera, offrendo l’opportunità di esplorare un ambiente naturale di rilievo nella regione.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un’escursione in un sito di eccezionale interesse geomorfologico, il cui aspetto fortemente eroso e desertico lo rende unico in Sicilia. I Calanchi del Cannizzola, chiamati in dialetto locale “Valanchi” hanno acquistato una sempre crescente notorietà perché per la particolarità del loro arido paesaggio sono stati scoperti dal cinema e dalla tv. Nel 2022, il designer Chris Bangle li ha scelti come panorama che si ammira da una delle sue Big Bench, installazioni presenti in tutta Italia e anche all’estero. L’escursione inizierà da un’altura che offrirà un primo scorcio panoramico sui Calanchi, per poi addentrarsi dentro i valloni fortemente scavati su traccia libera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Escursioni di primavera: alla scoperta dei Calanchi del Cannizzola

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