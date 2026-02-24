Una ‘Pizza per la ricerca’ | serata solidale per sostenere lo studio sulle malattie rare
Una serata di solidarietà ha coinvolto numerosi cittadini grazie all'iniziativa ‘Pizza per la ricerca’, organizzata da fondazione Acaref sabato sera alle 20. La causa è il sostegno allo studio sulle malattie rare, un tema che richiede attenzione urgente. Durante l’evento, molti hanno condiviso una pizza per contribuire alla causa. La partecipazione è cresciuta rapidamente, dimostrando l’interesse della comunità verso questa problematica. La serata si è conclusa con un gesto concreto di solidarietà.
Una ‘Pizza per la ricerca’, è l’appuntamento organizzato da fondazione Acaref sabato 28 alle 20, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Una serata all'insegna della solidarietà, della condivisione e dell'impegno concreto: una pizzata aperta a tutta la cittadinanza per accendere i riflettori sull'atassia spinocerebellare. L'appuntamento è alla sede della Polisportiva X Martiri di Porotto (via Petrucci 85). L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare un momento di incontro e sensibilizzazione, capace di unire convivialità e consapevolezza. Le malattie rare, pur colpendo singolarmente un numero limitato di persone, coinvolgono complessivamente milioni di pazienti e famiglie in Italia e nel mondo, che ogni giorno affrontano sfide complesse legate alla diagnosi, alla cura e alla qualità della vita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
