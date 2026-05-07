Totò messo alla porta dopo 4 anni | lo splendido Juck Russell cerca una nuova famiglia

Dopo quattro anni con la stessa famiglia, il cane di razza Juck Russell, chiamato Totò, è stato lasciato senza una sistemazione stabile. La precedente famiglia ha rinunciato alla proprietà dell’animale, che ora si trova senza un tetto e senza un proprietario. La situazione ha suscitato attenzione da parte di coloro che si occupano di animali in cerca di una nuova sistemazione per l’animale.

La sua ex famiglia ha rinunciato alla sua proprietà, così Totò, adorabile Juck Russell di 4 anni, è rimasto solo e senza casa. Totò merita tanto amore e qualcuno disposto ad accudirlo seriamente per sempre. Chi fosse realmente interessarlo, può contattare Biagio: 3271271164.🔗 Leggi su Salernotoday.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Navalny, due anni dopo: la madre chiede giustizia, l’opposizione russa cerca una nuova via tra repressione e memoria.Due anni dopo la sua morte in una colonia penale russa, Alexei Navalny è stato commemorato con fiori e messaggi di sfida sulla sua tomba, mentre la... Aron, tradito dall’uomo. Cerca una nuova famigliaLo schema è, più o meno, sempre lo stesso: c’è un cane – un bellissimo pitbull nero, in questo caso – che, da un giorno all’altro, si ritrova a...