Navalny due anni dopo | la madre chiede giustizia l’opposizione russa cerca una nuova via tra repressione e memoria

Due anni dopo la morte di Navalny in una colonia penale russa, la madre dell’oppositore si presenta davanti alle telecamere per chiedere ancora una volta giustizia, mentre l’opposizione cerca di trovare un modo per mantenere viva la memoria di lui tra repressione e resistenza.

Un Silenzio di Fiori sotto la Neve: Due Anni Dopo, la Memoria di Navalny Sfida la Russia di Putin. Due anni dopo la sua morte in una colonia penale russa, Alexei Navalny è stato commemorato con fiori e messaggi di sfida sulla sua tomba, mentre la sua madre continua a chiedere verità e giustizia. L’opposizione russa, frammentata e sotto pressione, cerca nuove strategie per portare avanti la sua eredità in un contesto politico sempre più repressivo. La Commemorazione e il Coraggio della Madre. Il 17 febbraio 2026 segna due anni dalla scomparsa di Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin.🔗 Leggi su Ameve.eu

La madre di Alexei Navalny denuncia un'ingiustizia, affermando che sapeva da tempo della sua morte e che le circostanze sono state nascoste.

