Un pitbull nero, abbandonato e confuso, si aggira tra le strade della città, cercando una via d’uscita. Da un giorno all’altro si è trovato solo, senza più il suo proprietario, e ora si muove tra le auto in transito, sperando di trovare qualcuno che possa aiutarlo o portarlo in un luogo sicuro. La sua presenza suscita attenzione tra i passanti.

Lo schema è, più o meno, sempre lo stesso: c’è un cane – un bellissimo pitbull nero, in questo caso – che, da un giorno all’altro, si ritrova a vagare confuso e spaesato in mezzo al traffico cittadino; cercando disperatamente di ritrovare la via per fare ritorno a casa. E a casa, da quella che considerava essere la sua famiglia, non ritornerà più. Ma se la crudeltà dell’uomo e la privazione rappresentano a oggi, purtroppo, un cliché non ancora superato, quello che si può superare invece è il bruciante dolore che esse provocano. Perché le ferite si rimarginano. Sì, con il tempo, con la pazienza e grazie a cure amorevoli e sapienti. Proprio come quelle che Aron ha ricevuto in questi anni dai volontari dell’associazione L’impronta, nel canile municipale di San Venerio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aron, tradito dall’uomo. Cerca una nuova famiglia

