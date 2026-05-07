Torture in carcere | sospesa decisione sull’archiviazione dei casi

La decisione sulla richiesta di archiviazione di alcuni casi di presunte torture in carcere è stata temporaneamente sospesa. Nonostante le accuse siano gravi, la Procura ha deciso di chiedere l'archiviazione, ma il procedimento non si è ancora concluso. Si indaga su decine di agenti coinvolti nelle presunte violenze avvenute nel 2020, con l’obiettivo di chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Perché la Procura ha chiesto l'archiviazione nonostante le accuse gravissime?. Chi sono i decine di agenti coinvolti nelle violenze del 2020?. Come influirà la decisione della giudice sul destino delle indagini?. Quali reati specifici rischiano di affrontare i funzionari della penitenziaria?.? In Breve Violenze avvenute in carcere il 6 aprile 2020 coinvolgono decine di agenti.. Procura chiede archiviazione mentre gli avvocati delle vittime contestano la decisione.. Indagini riguardano decine di funzionari per maltrattamenti e tentato omicidio.. La giudice Pellegrino depositerà il provvedimento nei prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torture in carcere: sospesa decisione sull’archiviazione dei casi Notizie correlate Torture in carcere, attesa la decisione del giudice sul terzo filone con 54 agentiC’è un terzo filone sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, quando decine di agenti fecero irruzione nel... Caso Lorenzo Casini, rinviata a giugno decisione del Gup sull’archiviazioneLa donna non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio e, grazie a un suo esposto in cui si parlava di omicidio, nel maggio 2023 le indagini sono state...