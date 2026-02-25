Caso Lorenzo Casini rinviata a giugno decisione del Gup sull’archiviazione

La donna non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio e, grazie a un suo esposto in cui si parlava di omicidio, nel maggio 2023 le indagini sono state riaperte. Tuttavia, nel giugno scorso, la procura di Verona ha presentato una nuova richiesta di archiviazione, contro la quale i legali della donna hanno presentato opposizione. «Ho depositato nuove prove pochi giorni fa ed eravamo già riusciti a riaprire il caso perché sul nodo del guinzaglio dove è stato appeso mio figlio sono state trovate tracce di Dna di altre persone di sesso maschile - ha spiegato ad Ansa Elisabetta Casini - Inoltre, la telecamera è stata manomessa. Io chiedo verità e giustizia per Lorenzo, dignità per mio figlio». VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

