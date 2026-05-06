Torture in carcere attesa la decisione del giudice sul terzo filone con 54 agenti

In un procedimento giudiziario relativo alle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si attende la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio di 54 agenti. Il procedimento riguarda un episodio del 6 aprile 2020, quando decine di agenti entrarono nel reparto Nilo e aggredirono i detenuti che avevano protestato la sera precedente. Il processo si concentra sulle modalità di intervento e le eventuali responsabilità degli agenti coinvolti.

C’è un terzo filone sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, quando decine di agenti fecero irruzione nel reparto Nilo del penitenziario e picchiarono con calci, pugni e manganelli i detenuti che la sera precedente avevano inscenato una protesta per.🔗 Leggi su Casertanews.it

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