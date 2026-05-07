Torselli FdI | Autonomia energetica? Ci serve il nucleare

Un politico di un partito di centrodestra ha affermato che l’Italia ha bisogno di sviluppare il nucleare per raggiungere l’autonomia energetica. La dichiarazione arriva in un momento in cui il Paese si confronta con una crisi energetica causata sia dalla guerra in Medio Oriente sia da problemi strutturali del settore. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e le associazioni ambientaliste.

Un doppio binario, tra emergenza dovuta alla guerra in Medio Oriente e problemi strutturali, per affrontare lo choc energetico, un’Europa che incida davvero, nello spirito dei padri fondatori, sui settori dove gli Stati singolarmente sarebbero deboli sul mercato globale, e una scelta netta sul nucleare pulito, considerato necessario a favorire l’ indipendenza energetica europea. È la ricetta dell’eurodeputato FdI Francesco Torselli per affrontare l’incertezza, presente e futura, sul ’motore’ dell’economia globale, appunto la produzione dell’energia. L’Fmi ha misurato il costo dello choc energetico per la guerra in Medio Oriente. L’Italia è uno dei Paesi più colpiti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torselli (FdI): "Autonomia energetica? Ci serve il nucleare" Notizie correlate Pichetto, 'il nucleare per l'autonomia energetica e prezzi più bassi'Dal punto di vista energetico "noi certamente dipendiamo l'80% dall'estero" e "possiamo aumentare con fotovoltaico ed eolico" ma "l'aumento della... Leggi anche: Sertori: "Miriamo all'autonomia energetica tra dieci anni attraverso il mix tra nucleare e fonti rinnovabili" Altri aggiornamenti Si parla di: Torselli (FdI): Autonomia energetica? Ci serve il nucleare. Torselli (FdI): Autonomia energetica? Ci serve il nucleareEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Ferrovie: Torselli (FdI), Non dipendere da altri Paesi: priorità autonomia strategicaLo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, a margine dell’evento Powering Europe’s rail future: From supply risks to strategic autonomy – securing materials and ... ansa.it