Torregalli presidio di fronte all' ospedale | Incuria e abbandono da anni nessun intervento

Da più di 16 anni, l’area di fronte all’ospedale Torregalli non ha subito interventi di manutenzione o riqualificazione. L’ultimo lavoro risale alla costruzione del padiglione Leonardo da Vinci, che aveva migliorato i servizi di chirurgia e salute mentale. Da allora, l’area si presenta in condizioni di incuria e abbandono, senza interventi di recupero o di valorizzazione. Un presidio è stato istituito di fronte all’ospedale per segnalare la situazione.

“Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi lavori di riqualificazione che hanno interessato l’Ospedale San Giovanni di Dio, Torregalli, con la costruzione del padiglione Leonardo da Vinci che dopo tanti anni finalmente diede una sede dignitosa ai servizi della chirurgia e della salute mentale, con.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate "Cittadella della Ricerca, da polo d'eccellenza a simbolo di incuria e abbandono"Il sindacato Uil rilancia l'urgenza di riqualificare il comprensorio sulla strada statale 7, sede di importanti centri di ricerca e formazione, oggi... Muore a 24 anni dopo il parto all’ospedale TorregalliFirenze, 3 maggio 2026 – E’ morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Torregalli, ospedale da riqualificare: giovedì 7 Flash Mob della funzione pubblica della Cgil; Sanità sotto pressione, presidio dei lavoratori a Careggi. Servono assunzioni \ VIDEO; Ospedale Careggi Firenze, presidio-volantinaggio Fp Cgil per chiedere assunzioni; Giovane donna morta dopo il parto in ospedale a Firenze. Presidio di fronte alla Battaggion Spa: «Stop all'invio in Israele di tecnologie per produrre esplosivi»«Chiediamo che le nuove commesse della Battaggion non partano alla volta di Israele e che al tempo stesso ci sia un risarcimento per quanto è stato fatturato negli anni: un reinvestimento in scuole, ... bergamo.corriere.it SOS Ospedale Torregalli Nel 2025 in USL Toscana Centro sono stati persi 200 lavoratori, mentre da oltre due anni il personale è costretto a turni aggiuntivi per coprire carenze sempre più gravi. Una situazione ormai insostenibile che mette a rischio lavorat - facebook.com facebook FIRENZE - Aggressione Torregalli, Medici Firenze: “Solidarietà alle vittime, il rischio è l’assuefazione”. Il presidente dell'Ordine Dattolo e il nuovo caso di violenze: "Inaccettabile colpire medici e infermieri mentre lavorano per salute delle persone". x.com