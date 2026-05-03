Una donna di 24 anni è deceduta poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino all’ospedale Torregalli di Firenze. La nascita è avvenuta giovedì nel reparto di maternità, mentre il neonato si trova in buona salute. La procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause del decesso. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie e giudiziarie.

Firenze, 3 maggio 2026 – E’ morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un' inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni, che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torregalli a Firenze. È quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Emorragia dopo il parto. Subito dopo aver dato alla luce il bambino la donna avrebbe avuto una emorragia risolta in sala operatoria. È così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. È scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l'emorragia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 24 anni dopo il parto all’ospedale Torregalli

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