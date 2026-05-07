Torre Guaceto | l’agronomo Convertini guida il Consorzio dopo lo stallo

Dopo oltre dieci mesi di blocco amministrativo, il Consorzio di Torre Guaceto ha nominato un nuovo responsabile tecnico, un agronomo con esperienza nel settore. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, che hanno assistito a un’interruzione improvvisa della candidatura di una professionista. Convertini, scelto come guida scientifica, dovrà ora coordinare le attività del consorzio, rinnovando l’approccio gestionale e scientifico dell’area protetta.

? Cosa scoprirai Come potrà la competenza scientifica superare dieci mesi di stallo amministrativo?. Perché la candidatura di Erica Roma si è interrotta con tanta tensione?. Chi sono i nuovi membri che compongono il Consiglio di Amministrazione?. Quali strategie adotterà il nuovo presidente per gestire la biodiversità locale?.? In Breve Nomina avvenuta il 6 maggio 2026 dopo dieci mesi di paralisi amministrativa.. Erica Roma ritira candidatura dopo attacchi personali e violenza psicologica subiti.. Nuovo CdA include Giuseppe De Biasi, Birgitta Vito, Tommaso Farenga e Giulia Prato.. Convertini succede a Rocky Malatesta dopo il suo mandato quinquennale alla presidenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Guaceto: l’agronomo Convertini guida il Consorzio dopo lo stallo Notizie correlate Dopo 10 mesi di stallo, trovata "la dritta" su Torre Guaceto: è Stefano Convertini il presidenteCAROVIGNO - Dopo il dietrofront di Erica Roma - inizialmente designata dal Comune di Carovigno come presidente del Consorzio - e il rinvio... Leggi anche: Torre Guaceto senza guida da nove mesi: appello delle forze progressiste per superare lo stallo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo 10 mesi di stallo, trovata la dritta su Torre Guaceto: è Stefano Convertini il presidente; Convertini alla guida di Torre Guaceto; Torre Guaceto, Sinistra Italiana augura buon lavoro al neo presidente Stefano Convertini; Torre Guaceto, Stefano Convertini è il nuovo presidente del Consorzio dell'Area Marina Protetta. Torre Guaceto, una boa smart controllerà la salute del mareInstallata una boa smart a Torre Guaceto per raccogliere dati su mare, correnti e biodiversità nell’area protetta. pugliapress.org Monitoraggio locale, strategia nazionale: installata a Torre Guaceto una boa per il controllo dello stato di salute del mareLa boa ecosostenibile raccoglie i dati che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto userà per adattare la propria strategia di tutela alle esigenze dell’ecosistema. Non solo. Grazie all’installazione ... brindisisera.it TORRE GUACETO - Ricostituito il vertice del Consorzio di gestione dell’area protetta. Il sindaco di Carovigno: “Scelta che valorizza competenze e conoscenza del territorio” - facebook.com facebook