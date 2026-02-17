Roma | riapre un lato di via dei Fori Imperiali mercoledi’ si torna alla normalita’

A Roma, via dei Fori Imperiali riapre in parte perché le autorità hanno rimosso le restrizioni dopo il crollo di un pino che aveva ferito tre persone. La strada, chiusa dal primo febbraio, riapre mercoledì e i residenti si preparano a riprendere le loro attività quotidiane. La riapertura riguarda un lato della via, mentre i lavori di messa in sicurezza continuano sull’altro.

Via dei Fori Imperiali a Roma torna parzialmente percorribile dopo la chiusura disposta il primo febbraio, a seguito del crollo di un pino che aveva ferito tre persone. Il tratto dal lato di largo Corrado Ricci è stato riaperto poco dopo le 13:30, con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni che indicavano l'accesso già dalla mattina, poiché erano ancora in corso le verifiche sui pini ritenuti a rischio. Mercoledì la viabilità sarà ripristinata integralmente. Riapertura parziale e reazioni dei cittadini. "Dalle 13 di oggi restituiamo il passaggio ai pedoni e ai lavoratori dei sette cantieri, da mercoledì mattina riapriamo completamente la strada", ha dichiarato l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, intervenendo alla commissione capitolina omonima presieduta da Giammarco Palmieri del Partito Democratico.