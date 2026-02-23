Roma | riapre il belvedere dei Fori Imperiali chiuso da 12 anni

Il belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anni, riapre al pubblico dopo lavori di riqualificazione. La decisione si è resa necessaria per migliorare la sicurezza e valorizzare il sito storico, molto frequentato da visitatori e cittadini. Ora, con una vista rinnovata sui monumenti antichi, il punto panoramico torna accessibile, offrendo un nuovo spazio di incontro e scoperta. La riapertura segna un passo importante per la città e il suo patrimonio culturale.

È stato finalmente riqualificato il belvedere dei Fori Imperiali, situato all’altezza del Clivo di Acilio, a Roma. Dopo essere rimasto chiuso per oltre un decennio, il belvedere ha riaperto oggi le sue porte al pubblico, mostrando un aspetto completamente rinnovato e ordinato. Lungo il percorso che offre una vista mozzafiato sui Fori Imperiali, sul Colosseo e sull’Altare della Patria, sono state installate diverse panchine per il relax dei visitatori. Le parole del sindaco Roberto Gualtieri. “È una bellissima giornata, è una grande gioia restituire alla città questo belvedere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riqualificazione di uno spazio tra i più belli del mondo”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: riapre un lato di via dei Fori Imperiali, mercoledi’ si torna alla normalita’A Roma, via dei Fori Imperiali riapre in parte perché le autorità hanno rimosso le restrizioni dopo il crollo di un pino che aveva ferito tre persone.

Taglio dei pini ai Fori Imperiali, da lunedì 16 febbraio riapre parzialmente la stradaIl dipartimento Tutela Ambientale sta abbattendo 12 pini ai Fori Imperiali, causando la riapertura parziale di via dei Fori Imperiali da lunedì 16 febbraio.

