Psg tonfo in casa col Lione | campionato riaperto E Immobile si salva col suo Paris Fc

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain perde in casa contro il Lione con il risultato di 1-2, aprendo così la possibilità di un riavvio del campionato. Nonostante i campioni d'Europa abbiano due partite in meno, una di esse sarà recuperata a breve. Nel frattempo, il Paris FC, con il suo attaccante, ottiene un risultato positivo grazie a un intervento decisivo di Immobile.

Più che un tonfo del Psg, è una vittoria di prestigio del Lione. La squadra di Fonseca si impone a Parigi con i gol di Endrick e Moreira, e una prestazione di carattere, salendo al terzo posto e lasciando aperto il campionato, nonostante la rete tardiva di Kvaratskhelia. Anche se i campioni d'Europa hanno due gare di ritardo, una la devono recuperare con il Lens, a -1. E servirà fare di più per tenersi il titolo di campione di Francia anche quest'anno. Intanto è ufficialmente salva la neopromossa Paris Fc di proprietà dei miliardari Arnault, grazie a un doppio assist di Immobile, capitano come Coppola nella ripresa, a Metz (1-3). Tanto turnover comunque per il Psg, forse già focalizzato sulla doppia semifinale di Champions con il Bayern Monaco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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