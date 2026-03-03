Mattarella | La guerra è tornata a spargere sangue anche vicino a noi

Il presidente della Repubblica ha affermato che la guerra ha ripreso a causare spargimento di sangue nel mondo e anche in zone vicine all’Italia. Lo ha dichiarato durante una cerimonia al Quirinale, dove sono state consegnate onorificenze OMRI a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile. La sua dichiarazione è stata pronunciata in un contesto ufficiale.

Oggi nel mondo si confrontano, ha aggiunto il capo dello Stato, "due modi contrapposti" di pensare: quello di chi è "interessato solo ai propri interessi e quello di coloro "che vogliono condividere opportunità" "La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano da noi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Dice il capo dello Stato: "A tutti i livelli, a partire dalla vita quotidiana, fino a quella della dimensione della vita internazionale, si confrontano due modi contrapposti di pensare.

