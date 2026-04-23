Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro benessere psicosociale in primo piano

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il 28 aprile, si è svolta una manifestazione dedicata alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’anno, al centro dell’attenzione internazionale c’è il benessere psicosociale dei lavoratori, un aspetto che riguarda la tutela della salute mentale e le condizioni di lavoro. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti di diverse realtà, focalizzandosi su iniziative e programmi dedicati alla prevenzione e alla promozione del benessere.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra quest’anno su un tema sempre più centrale: il benessere psicosociale nei luoghi di lavoro. Promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’edizione 2026 richiama l’importanza di ambienti lavorativi non solo sicuri dal punto di vista.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith s.p.a. Safety Day - “La Sicurezza Si Fa”: incontro sul lavoro sicuro alla Clinica San Giacomo di PonteLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Safety Day... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro 2026 punta anche sul benessere psicosociale: sfida aperta e temi emergenti nel programma di Safety Expo 2026; Rivista Antincendio: è online il numero di aprile 2026; TaoSicurezza 2026: la Fiera della Sicurezza del Sud Italia a Catania!; La serie Quantum di KASK a Interschutz 2026. Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra quest’anno su un tema sempre più centrale: il ... notizie.it Safety Expo 2024 Bergamo, la cultura della sicurezza sul lavoro passa anche per lo spettacolo (Donatella Lavizzari)profonde in tutti coloro che potevano fare qualcosa per evitarli. Si può ritenere che l'Unione Europea sia già entrata in guerra. Lo ha annunciato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán durante un ... farodiroma.it Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro tra i temi al centro di Safety Expo 2026 - facebook.com facebook