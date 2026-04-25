Il benessere psicosociale sul lavoro al centro di Safety Expo 2026

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, si è acceso l’interesse verso il benessere psicosociale nei luoghi di lavoro. Safety Expo 2026 si prepara ad affrontare questa tematica, in un evento dedicato a promuovere la sicurezza e la salute mentale dei lavoratori. La manifestazione si terrà prossimamente, con incontri e iniziative mirate a sensibilizzare aziende e lavoratori su questo aspetto.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l'attenzione internazionale si concentra quest'anno su un tema sempre più centrale: il benessere psicosociale nei luoghi di lavoro. L'edizione 2026 richiama l'importanza di ambienti lavorativi non solo sicuri dal punto di vista fisico, ma anche sostenibili sotto il profilo organizzativo, relazionale e mentale. In questo contesto si inserisce Safety Expo 2026 - Sicurezza sul Lavoro, in programma il 16 e 17 settembre alla Fiera di Bergamo. Per Daniele Marmigi, direttore tecnico di Istituto Informa e Safety Expo "la Giornata mondiale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il benessere psicosociale sul lavoro al centro di Safety Expo 2026 Notizie correlate Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra... Leggi anche: Tumori infantili: Fiagop chiede più ricerca e sostegno per famiglie, tra cura e benessere psicosociale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano; La Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro 2026 punta anche sul benessere psicosociale: sfida aperta e temi emergenti nel programma di Safety Expo 2026; Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano; Safety Expo 2026 a Bergamo: sicurezza sul lavoro e benessere psicosociale al centro della scena. Il benessere psicosociale sul lavoro al centro di Safety Expo 2026In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l'attenzione internazionale si concentra quest'anno su un tema sempre più centrale: il benessere psicosocial ... ilgiorno.it Safety Expo 2026-sicurezza sul lavoro, benessere psicosociale in primo piano(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, l’attenzione internazionale si concentra quest’anno su un tema sempre più centrale: il benesse ... msn.com Safety Expo 2026 a Bergamo: sicurezza sul lavoro e benessere psicosociale al centro della scena #safetyexpo2026 #sicurezzasullavoro #benesserepsicosocialelavoro #fierasicurezzabergamo2026 #decretolegge1592025 #giornatamondialesicurezzalavoro - facebook.com facebook