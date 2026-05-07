Torna la Festa dello Sport | Incontro fra generazioni

Domenica si svolgerà nuovamente la Festa dello Sport, un evento dedicato alla promozione dell’attività sportiva e alla valorizzazione delle associazioni locali. L'iniziativa mira a coinvolgere diverse generazioni, offrendo occasioni di incontro e di partecipazione per atleti di tutte le età. La giornata prevede diverse attività aperte al pubblico e momenti di confronto tra le diverse realtà sportive del territorio.

Torna domenica la Festa dello sport, appuntamento dedicato alla promozione dell’attività sportiva e alla valorizzazione del tessuto associativo locale. Dalle ore 15 alle 18, gli spazi esterni di Cascina Grande ospiteranno stand informativi, attività e dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni sportive del territorio. L’iniziativa, organizzata da Ama Sport in collaborazione con il Comune, si presenta come un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza. Il programma prevede numerose attività dimostrative e prove pratiche, pensate per avvicinare bambini, giovani e adulti alle diverse discipline sportive e per far conoscere da vicino le opportunità offerte in vista della stagione 2026–2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la Festa dello Sport: "Incontro fra generazioni" Customer Intelligence Solution Connect Notizie correlate Ecco Vivicità, nel centro di Latina torna la festa dello sportLatina si prepara per la 41esima edizione di “Vivicittà Latina – 27esimo Memorial Michele Policicchio”. Leggi anche: Vivilosport 2026: torna a Borgo San Lorenzo la Festa Metropolitana dello Sport Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna la Festa dello Sport: Incontro fra generazioni; Ragusa, torna la Festa dello sport +Movimento; A Frattocchie torna la Festa di Primavera: sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia; Asiadi 2026, la festa dello sport e del benessere torna a Briatico. Torna la Festa dello Sport: Incontro fra generazioniTorna domenica la Festa dello sport, appuntamento dedicato alla promozione dell’attività sportiva e alla valorizzazione del tessuto associativo locale. Dalle ore 15 alle 18, gli spazi esterni di ... ilgiorno.it Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismoDa venerdì 6 a domenica 8 marzo Santa Caterina Valfurva ospiterà la terza edizione di Skimofestival, il primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo. Nato nel 2024 con l’obiettivo di ... sportmediaset.mediaset.it L’ultima versione del robot da cucina low cost con cui la catena tedesca torna a sfidare il Bimby di Vorwerk - facebook.com facebook Torna il «Maggio brenese»: un mese tra arte, motori e sapori x.com