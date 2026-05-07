In Campania, si ripropone l'iniziativa ‘Fattorie aperte’, che permette al pubblico di visitare aziende agricole e partecipare a attività educative e ricreative. L’obiettivo è offrire esperienze pratiche legate alla produzione alimentare e sensibilizzare sulla dieta equilibrata. L’evento prevede giornate dedicate a visite guidate, laboratori e momenti di confronto con gli operatori del settore, con l’intento di avvicinare i visitatori alla realtà rurale.

Tempo di lettura: 2 minuti Trascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di ‘Fattorie Aperte’, appuntamento giunto alla XVII edizione e promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nell’ambito del Programma di Educazione Alimentare e Orientamento ai Consumi e delle attività di comunicazione del Complemento di Sviluppo Rurale della Campania. Sabato 9 maggio saranno 340 le Fattorie Didattiche iscritte all’Albo Regionale della Campania ad accogliere gratuitamente gruppi scolastici e consumatori, offrendo laboratori, percorsi didattici e ludici, finalizzati a far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità campani e a valorizzare la Dieta Mediterranea.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torna ‘Fattorie aperte’ in Campania, Serluca: “Esperienze formative e ludiche per promuovere una sana alimentazione”

Notizie correlate

“Fattorie Aperte in Campania”, il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno, laboratori e degustazioniIl Casertano torna protagonista con la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”, l’appuntamento regionale dedicato alla...

Carrara: ‘Orto Bio’ torna nelle scuole per insegnare sostenibilità e alimentazione sana ai bambini.Il Comune di Carrara rilancia il progetto ‘Orto Bio’, un’iniziativa di educazione alimentare e ambientale che coinvolgerà bambini di nidi, scuole...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torna Fattorie Aperte: un mese per scoprire da vicino il mondo agricolo in Emilia-Romagna; Fattorie Aperte in Campania, sabato 9 maggio torna l’evento che unisce tradizione rurale e Agricoltura 4.0; fattorie aperte - comunicato stampa 7 maggio 2026 - regione campania; Fattorie Aperte in Campania, il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno, laboratori e degustazioni.

Torna 'Fattorie aperte' in Campania, laboratori e dieta mediterraneaTrascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di 'Fattorie Aperte', appuntamento giunto alla XVII ediz ... ansa.it

Fattorie Aperte in Campania, sabato 9 maggio torna l’evento che unisce tradizione rurale e Agricoltura 4.0Sabato 9 maggio, la diciassettesima edizione di Fattorie Aperte in Campania si trasforma in un laboratorio a cielo aperto sulle Strategie per il futuro: Agricoltura 4.0, Sostenibilità, giovani e lavo ... casertaweb.com

Futura - “San Cataldo, l’ospedale… in lista d’attesa” Torna Futura domani alle 15:00, conduce Angelo Di Leo. Ospiti della puntata: • Maria Letizia Marra - Presidente Ordine dei Medici Taranto • Pierpaolo Volpe - Presidente Ordine Professioni Infermieristiche - facebook.com facebook

Il pluripremiato film israelo-palestinese torna a Bologna x.com