Carrara | ‘Orto Bio’ torna nelle scuole per insegnare sostenibilità e alimentazione sana ai bambini

Il Comune di Carrara ha riattivato il progetto ‘Orto Bio’ dopo che alcuni genitori avevano segnalato la perdita di interesse dei bambini per l’alimentazione sana e l’ambiente. La ripresa mira a coinvolgere circa 300 bambini attraverso quindici laboratori pratici negli asili e nelle scuole primarie della zona.

Carrara punta sull'orto didattico: riparte 'Orto Bio' nelle scuole del territorio. Il Comune di Carrara rilancia il progetto 'Orto Bio', un'iniziativa di educazione alimentare e ambientale che coinvolgerà bambini di nidi, scuole dell'infanzia e primarie in quindici laboratori sul territorio. L'obiettivo è promuovere la sostenibilità, la conoscenza del cibo e il rispetto per l'ambiente attraverso un approccio pratico e diretto all'orticoltura biologica. L'attività sarà gestita dalla ditta Orto di Cà, selezionata tramite una procedura comunale. Un'esperienza consolidata per le nuove generazioni. Il progetto 'Orto Bio' torna nelle scuole carraresi dopo aver riscosso un notevole successo nelle precedenti edizioni.