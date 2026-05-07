Torna anche quest’anno la grande marcia solidale de La Casa di Leo

Domenica 17 maggio 2026 a Treviolo si terrà la marcia solidale chiamata “Percorso di Leo”, organizzata da EOS APS – La Casa di Leo. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge numerosi partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività dell’associazione. La manifestazione prevede un percorso non competitivo e coinvolge persone di tutte le età, con partenza e arrivo nel centro del paese.

Treviolo. Domenica 17 maggio 2026 torna a Treviolo il tanto atteso appuntamento con il “Percorso di Leo”, la marcia non competitiva organizzata da EOS APS – La Casa di Leo. Lo scorso anno il “Percorso di Leo” ha coinvolto circa 3,000 partecipanti, trasformando Treviolo in una grande festa di comunità. Per il 2026 l’obiettivo sarà quello di coinvolgere sempre più persone, a sostegno delle famiglie ospiti della Casa di Leo. La partenza libera sarà dalle 7,00 alle 9,00 dal campo sportivo comunale di Treviolo, in Viale dell’Aeronautica 1, e il percorso sarà presidiato fino alle ore 11,30. L’iscrizione può essere effettuata: direttamente alla partenza, online tramite Qr code o link dedicato o presso La Casa di Leo nei giorni dedicati al ritiro dei pacchi gara.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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