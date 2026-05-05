Un nuovo film sta portando l'attenzione sulla regione casertana, esplorando temi legati a potere, decisioni e identità. La produzione coinvolge attori, registi e tecnici locali, contribuendo a mettere in luce le caratteristiche del territorio. La pellicola si distingue per la sua narrazione coinvolgente e per la rappresentazione di aspetti sociali e culturali della zona. La realizzazione ha richiesto l'impiego di location e risorse locali, rendendo il progetto di rilevanza regionale.

Un progetto cinematografico che unisce territorio, talento e una narrazione intensa tra potere, scelte e identità.. Il Casertano torna a essere scenario narrativo e produttivo con Boss, il nuovo film che dall’8 al 10 maggio trasformerà diverse aree della provincia in un set a cielo aperto. Un progetto che intreccia cinema e territorio, restituendo alla comunità uno sguardo capace di valorizzare paesaggi, energie locali e una tradizione culturale sempre più riconosciuta dalle produzioni nazionali. Una storia di potere, scelte e identità. Secondo le prime anticipazioni, Boss racconta una vicenda forte, costruita attorno ai temi del potere, dell’ambizione e delle scelte difficili.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Boss, il film che accende i riflettori sul Casertano

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