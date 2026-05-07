Un uomo di 60 anni, proprietario di un’attività a Bricherasio, è stato vittima di una rapina martedì sera a Pinerolo. Dopo essere sceso dalla sua auto, gli è stata sottratta la cassetta degli incassi. L’uomo ha cercato di reagire, ma è stato colpito e ha perso la vita poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili.

Un uomo di 60 anni, titolare di un’attività a Bricherasio ( Torino ), è morto martedì sera 5 maggio a Pinerolo dopo una rapina lampo.L’uomo era appena arrivato in piazza Cavour, nel centro della città, a bordo della sua Jeep. Stava per entrare in banca per depositare la cassetta con l’incasso della giornata quando è stato avvicinato da almeno una persona che gli ha strappato violentemente la cassetta dalle mani, fuggendo immediatamente. Nonostante lo choc, il 60enne è riuscito a contattare i carabinieri e a raccontare quanto accaduto. Quando i militari sono giunti sul posto, però, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo hanno tentato a lungo la rianimazione, ma purtroppo senza esito.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torino, scende dall'auto e gli scippano la cassetta degli incassi: finisce in tragedia

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