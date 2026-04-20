Torino tragedia a Cavoretto | rider ucciso dall’auto pirata

Nella serata di domenica 19 aprile 2026, a Torino, nella zona di Cavoretto, un giovane di 32 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. Secondo le ricostruzioni, l’uomo, che lavorava come rider, è stato investito da un’auto che si è allontanata senza fermarsi. La vittima, di nazionalità straniera, è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e sull’identità del conducente.

Un giovane di 32 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita nella tarda serata di domenica 19 aprile 2026 a Torino, nella zona di Cavoretto. Il tragico evento si è consumato in strada della Creusa 109, dove l’uomo, presumibilmente impegnato nell’attività di rider, è stato trovato senza vita tra la vegetazione, a breve distanza dalla sua bicicletta pesantemente danneggiata da un violento impatto. Dinamica del sinistro e soccorsi in via della Creusa. L’allarme sulla zona è scattato intorno alle ore 23:00, quando una residente si è accorta della presenza del mezzo abbandonato sulla carreggiata e ha allertato immediatamente la centrale operativa del 112.🔗 Leggi su Ameve.eu

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