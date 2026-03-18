Scende dall’auto per il cane tragedia nella notte | Lucia Lamentini travolta e uccisa su una strada buia

Nella notte a Lisciano Niccone, Lucia Lamentini si è fermata lungo una strada buia per prendere il cane. Dopo aver sceso dall’auto, è stata travolta da un veicolo e ha perso la vita. La scena si è svolta in pochi minuti, durante una sosta di routine. La strada non era illuminata e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Cosa è successo nella notte a Lisciano Niccone. Una sosta di pochi minuti, una di quelle azioni quotidiane che sembrano innocue. Poi, improvvisamente, la tragedia. Lucia Lamentini, 50 anni, ha perso la vita nella notte lungo una strada secondaria di montagna a Lisciano Niccone, al confine tra Umbria e Toscana. La donna stava rientrando verso casa dopo una serata trascorsa con un amico. Durante il tragitto avrebbe chiesto di fermarsi per far scendere il cane. Un gesto semplice, quasi automatico. Ma proprio in quell’istante si è consumato l’impatto fatale. Come è avvenuto l’incidente? La dinamica al vaglio. Secondo una prima ricostruzione, Lucia Lamentini sarebbe scesa dal veicolo e si sarebbe fermata sul ciglio della strada, in un tratto poco illuminato e particolarmente insidioso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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