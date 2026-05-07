Un imprenditore di Torino, legato all'azienda Cioccolatò, è stato condannato a sette anni di reclusione con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo le indagini, avrebbe gestito i rapporti con diversi clan attraverso partecipazioni a fiere e altri eventi del settore. Inoltre, sono state documentate violenze messe in atto per saldare debiti contratti con un'organizzazione criminale di Ferrara. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato diversi mesi.

? Cosa scoprirai Come faceva l'imprenditore a gestire i clan tra le fiere?. Quali violenze venivano commesse per coprire i debiti con Ferrara?. Chi sono i complici condannati insieme all'organizzatore di Cioccolatò?. Perché le vittime hanno inizialmente scelto il silenzio e l'omertà?.? In Breve Paolo Madoglio condannato a tre anni e un mese, Francesco Onofrio a due anni.. Felice Curcio riceve nove mesi di reclusione con sospensione, Romeo Rocco Natale assolto.. Ferrara deve versare 15mila euro di provvisionale alla vittima costituita parte civile.. Aggressione a Rosta causò la morte di un uomo l'anno scorso.. A Torino, il 6 maggio 2026, i giudici Federica Florio, Elena Rocci e Giovanni Grasso hanno inflitto sette anni e sei mesi di carcere a Francesco Ferrara per reati legati al metodo mafioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, l’imprenditore di Cioccolatò è condannato: 7 anni per mafia

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