Sistema per ricattare i lavoratori | imprenditore condannato a 7 anni di reclusione

Un presunto sistema di ricatto sistematico ai danni dei propri dipendenti, costretti a restituire in contanti parte dello stipendio pur di non perdere il posto di lavoro, è costato una pesante condanna a Rocco Errico, 75enne originario di Ostuni ma residente a San Michele Salentino. Il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione collegiale presieduta da Ambrogio Colombo, con a latere i giudici Margherita Ricci e Leonardo Convertini (relatore), ha inflitto all'imputato la pena di sette anni di reclusione e 3.300 euro di multa. La sentenza, pronunciata al termine di un lungo e complesso dibattimento che ha visto la pubblica accusa... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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