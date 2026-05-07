Torino Juve il derby si preannuncia infuocato | quanti biglietti sono già stati venduti

Da juventusnews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra le due squadre di Torino sta attirando molta attenzione, con un numero significativo di biglietti già venduti. La partita, che rappresenta l'ultima del campionato, si svolgerà nel capoluogo piemontese e coinvolge i tifosi di entrambe le compagini. La vendita dei biglietti ha registrato un buon riscontro, segnalando l’interesse elevato per questa sfida cittadina. La data dell'incontro è ormai vicina e il pubblico si prepara a riempire lo stadio.

per la stracittadina che chiuderà il campionato. Sotto la Mole sale l’adrenalina per un derby della Mole che si preannuncia infuocato e decisivo. Torino e Juventus si incroceranno infatti all’ultima giornata, in un weekend (23-24 maggio) che per i bianconeri potrebbe rappresentare il dentro o fuori definitivo per la qualificazione in  Champions League. Dall’altra parte, i granata puntano a riscattare un’annata deludente regalando una gioia ai propri sostenitori nel match più sentito. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’attesa è testimoniata dai numeri del botteghino: il Torino ha ufficializzato il superamento di quota  18mila spettatori, con la  Curva Maratona  già esaurita e una disponibilità residua minima negli altri settori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

torino juve il derby si preannuncia infuocato quanti biglietti sono gi224 stati venduti
© Juventusnews24.com - Torino Juve, il derby si preannuncia infuocato: quanti biglietti sono già stati venduti

Juventus vs Torino | Derby della Mole - Serie A 25/26 - Start 18:00

Video Juventus vs Torino | Derby della Mole - Serie A 25/26 - Start 18:00

Notizie correlate

Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al MazzaTra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello...

Palermo Ladies Open: già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico? Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il derby di Torino dice Juve: l’ex Tor Tre Teste Pamé ne fa tre; Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-1; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis; Torino, cresce l'attesa per il derby con la Juve: già 18mila spettatori.

torino juve torino juve il derbyBiglietti Torino-Juventus: quando escono, i prezzi e dove acquistare i tagliandi per il derby dell'ultima giornata di Serie A 2025/26La vendita dei biglietti, il costo e le modalità per averli: vediamo tutte le info per i tagliandi della finale di Coppa Italia. goal.com

torino juve torino juve il derbyToro, verso il derby contro la Juventus: raggiunta quota 18 mila spettatori granataIn vista del match contro la Juventus, in programma all'ultima giornata di campionato, i biglietti disponibili stanno esaurendo ... toronews.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.