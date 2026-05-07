Torino Juve il derby si preannuncia infuocato | quanti biglietti sono già stati venduti

Il derby tra le due squadre di Torino sta attirando molta attenzione, con un numero significativo di biglietti già venduti. La partita, che rappresenta l'ultima del campionato, si svolgerà nel capoluogo piemontese e coinvolge i tifosi di entrambe le compagini. La vendita dei biglietti ha registrato un buon riscontro, segnalando l’interesse elevato per questa sfida cittadina. La data dell'incontro è ormai vicina e il pubblico si prepara a riempire lo stadio.

per la stracittadina che chiuderà il campionato. Sotto la Mole sale l’adrenalina per un derby della Mole che si preannuncia infuocato e decisivo. Torino e Juventus si incroceranno infatti all’ultima giornata, in un weekend (23-24 maggio) che per i bianconeri potrebbe rappresentare il dentro o fuori definitivo per la qualificazione in Champions League. Dall’altra parte, i granata puntano a riscattare un’annata deludente regalando una gioia ai propri sostenitori nel match più sentito. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’attesa è testimoniata dai numeri del botteghino: il Torino ha ufficializzato il superamento di quota 18mila spettatori, con la Curva Maratona già esaurita e una disponibilità residua minima negli altri settori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juve, il derby si preannuncia infuocato: quanti biglietti sono già stati venduti Juventus vs Torino | Derby della Mole - Serie A 25/26 - Start 18:00 Notizie correlate Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al MazzaTra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello... Palermo Ladies Open: già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico? Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il derby di Torino dice Juve: l’ex Tor Tre Teste Pamé ne fa tre; Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-1; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis; Torino, cresce l'attesa per il derby con la Juve: già 18mila spettatori. Biglietti Torino-Juventus: quando escono, i prezzi e dove acquistare i tagliandi per il derby dell'ultima giornata di Serie A 2025/26La vendita dei biglietti, il costo e le modalità per averli: vediamo tutte le info per i tagliandi della finale di Coppa Italia. goal.com Toro, verso il derby contro la Juventus: raggiunta quota 18 mila spettatori granataIn vista del match contro la Juventus, in programma all'ultima giornata di campionato, i biglietti disponibili stanno esaurendo ... toronews.net Asse di mercato bollente tra Torino e Roma! Juve e Roma non si sfidano solo per un posto in Champions League, ma potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative. L'idea, ancora in fase embrionale ma tutta da monitorare, è quella di un clamoroso sca - facebook.com facebook Asse di mercato bollente tra Torino e Roma! Juve e Roma non si sfidano solo per un posto in Champions League, ma potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative. L'idea è quella di un clamoroso scambio: Ndicka in bianconero e Koopmeiners in giallo x.com