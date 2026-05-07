Nel pomeriggio di oggi, piazza Solferino a Torino è stata teatro di un incidente che ha coinvolto due autobus e un'auto. Quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto meccanico ha causato il mancato arresto del secondo bus, che ha travolto gli altri mezzi e la vettura ferma. Restano ancora da chiarire le cause e i dettagli tecnici del problema che ha scatenato la collisione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il secondo bus a non fermarsi in tempo?. Quale guasto meccanico ha causato la reazione a catena tra i mezzi?. Chi sono i quattro feriti trasportati d'urgenza negli ospedali torinesi?. Come influirà questo incidente sulla sicurezza dei bus GTT in centro?.? In Breve Una passeggera di 39 anni ricoverata d'urgenza presso l'ospedale Mauriziano.. Altri tre feriti trasferiti in strutture ospedaliere locali per accertamenti.. Ipotesi malfunzionamento freni Gtt sotto verifica tecnica degli specialisti.. Traffico centrale rallentato all'incrocio tra via Meucci e via Bertolotti.. In piazza Solferino a Torino, giovedì 7 maggio 2026, un violento scontro tra due autobus Gtt e una Fiat Punto ha causato il ricovero di quattro persone negli ospedali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, caos in piazza Solferino: due bus e un’auto, 4 feriti

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