Torino scontro tra auto e bus in centro città | cinque feriti tra cui due bambini

Nel tardo pomeriggio a Torino si è verificato uno scontro tra un autobus e un’auto nel centro della città. L’incidente ha coinvolto anche tre pedoni, e cinque persone sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Nessuna altra dettaglio è stato comunicato finora.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Torino, dove uno scontro tra un autobus e un’auto ha coinvolto anche tre pedoni. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui due bambini. Poco prima delle 17, i sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti in via Accademia Albertina, angolo via dei Mille, per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’impatto. Tra i pedoni investiti c’è una bambina di 7 anni, rimasta ferita alle gambe. La piccola è stata stabilizzata sul posto per una frattura e successivamente trasportata all’ospedale Regina Margherita. Un altro bambino, di 9 anni, è stato invece accompagnato al Maria Vittoria per accertamenti. L’autista del bus è stato trasferito in ambulanza al Maria Vittoria, mentre il conducente dell’auto e un passante sono stati trasportati al Cto, tutti in codice verde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

