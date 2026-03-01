Incidente stradale a Torino scontro tra auto bus Gtt | cinque feriti tra cui due bambini

Oggi a Torino si è verificato un incidente stradale intorno alle 17 all’incrocio tra via Accademia Albertina e via dei Mille. Un’auto Yaris e un bus Gtt della linea 78 si sono scontrati, causando cinque feriti complessivamente, tra cui due bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Grave incidente stradale intorno alle 17 di oggi, 1 marzo 2026, a Torino. All’angolo tra via Accademia Albertina e via dei Mille, si sono scontrati un’auto Yaris e un bus Gtt (linea 78). Anche due pedoni sono rimasti coinvolti nell’incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 di Azienda Zero. Tra i pedoni c’era una bambina di sette anni, investita e poi stabilizzata e trasportata all’ospedale Regina Margherita per una frattura (codice giallo). Un altro bambino di nove anni è stato portato al Maria Vittoria per accertamenti. Feriti anche l’autista del bus (ospedale Maria Vittoria), il conducente dell’auto (Cto) e un altro passante (Cto). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

