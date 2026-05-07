Una donna di 102 anni, sottoposta a intervento chirurgico all’anca presso un centro medico, ha recuperato la mobilità in soli due giorni. I chirurghi hanno adottato una strategia specifica per affrontare l’estrema fragilità ossea e garantire una ripresa rapida. La paziente è stata assistita con tecniche e tecnologie che hanno permesso di ridurre i tempi di recupero e favorire il ritorno alla deambulazione in breve tempo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i chirurghi a garantire la mobilità in 48 ore?. Quale strategia medica ha permesso di gestire l'estrema fragilità ossea?. Chi ha coordinato l'équipe multidisciplinare per questo caso complesso?. Perché la terapia post-operatoria è fondamentale per evitare nuove fratture?.? In Breve Equipe multidisciplinare guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra gestisce la fragilità ossea.. Paziente inizierà terapia specifica contro l'osteoporosi dopo le dimissioni ospedaliere.. Approccio integrato mira a prevenire nuove fratture del femore nel tempo.. Una paziente di 102 anni ha affrontato con successo una sostituzione dell’anca presso il Policlinico Tor Vergata di Roma dopo una frattura del femore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tor Vergata: 102enne operata all’anca, torna in piedi dopo 2 giorni

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Operata a 102 anni a Tor Vergata per una frattura al femore: in piedi dopo due giorni ift.tt/Coj7TxI x.com