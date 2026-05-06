Operata all'anca a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma dopo due giorni è di nuovo in piedi

Una donna di 102 anni ha subito un intervento di sostituzione dell'anca presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L'operazione, avvenuta in condizioni complicate, è stata seguita da un percorso di recupero studiato ad hoc. Dopo soli due giorni, la paziente è riuscita a tornare in piedi, dimostrando un rapido progresso nel recupero post-operatorio.

Una donna di 102 anni è finita sotto i ferri per un complicato intervento di sostituzione dell'anca. Dopo due giorni, la paziente era di nuovo in piedi grazie a un percorso di recupero personalizzato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni(Adnkronos) – Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. Al Policlinico Tor Vergata operata con successo paziente di 102 anni: in piedi dopo 2 giorniUn intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico... Altri aggiornamenti Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni(Adnkronos) - Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guid ... msn.com Buone notizie dal Policlinico Tor Vergata, operata con successo una paziente di 102 anni. In piedi dopo 2 giorniL’operazione, eseguita da una équipe guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore ... affaritaliani.it