Topi d' appartamento in corso Vittorio Emanuele | un residente li sente si affaccia e li fa arrestare

Un residente in corso Vittorio Emanuele ha notato due uomini sospetti mentre tornava a casa. Dopo averli sentiti, si è affacciato dalla finestra e ha chiamato le forze dell'ordine. Arrivate sul posto, le autorità hanno fermato i due uomini, che sono stati arrestati con l'accusa di aver tentato di mettere a segno un furto in appartamento. La vicenda si è conclusa con il loro fermo.

Mentre rientrava a casa si è accorto della presenza di due uomini sospetti che avevano tutta l’aria di avere cattive intenzioni. Così si è messo al sicuro, ha chiamato il 112 e fornito descrizioni e vie di fuga alla centrale operativa. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi due uomini accusati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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